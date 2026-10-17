Sigma Additive Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Sigma Additive Solutions äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,63 Prozent zurück. Hier wurden 0,6 Millionen USD gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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