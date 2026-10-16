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Aktien von VW, BMW und Mercedes profitieren von Branchenrally - Was die Kurse treibt

Aktien von VW, BMW und Mercedes profitieren von Branchenrally - Was die Kurse treibt

Die europäischen Autobauer melden sich nach einer schwachen Vorwoche eindrucksvoll zurück. Neben der Stimmung an den Märkten rückt eine politische Einigung in den Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
36.20 EUR 2.00 EUR 5.85 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.32 EUR 1.54 EUR 3.87 %
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69.30 EUR 2.82 EUR 4.24 %
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Indizes
DAX 40
25,625.27 EUR 242.65 EUR 0.96 %
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Der europäische Automobilsektor hat sich am Freitag von seinem in der Vorwoche erreichten Sechsjahrestief deutlicher nach oben abgesetzt. Er gewann als bester Branchen-Index aus dem Stoxx 600 am späten Mittag 2,3 Prozent. Klassische Industriebranchen waren vor dem Wochenende generell gefragt.

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Auto-Paket von Deutschland und Frankreich stützt die Branche

"Industrie, Chemie und Automobile mögen weniger Zukunftsfantasie versprühen - in diesen Tagen zahlt sich das klassische Branchenprofil jedoch aus", schrieb Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Damit bezog er sich auf die geringere Technologiewerte-Abhängigkeit des DAX und den Ausverkauf zur Wochenmitte bei KI- und Halbleiteraktien angesichts der jüngsten US-Inflationsdaten und Zinssorgen.

Stützen dürfte den Autosektor vor dem Wochenende zudem eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich auf ein gemeinsames Auto-Paket. "Wir streben eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen", teilten beide Seiten mit. Bundeskanzler Friedrich Merz sieht in der Einigung ein Investitionssignal an die Industrie. Auch das EU-weite Verbot von Verbrennungsmotoren soll wohl noch stärker gelockert werden als bisher geplant.

"Mehr Flexibilität bei CO2-Flottengrenzwerten für Pkw ist ein wichtiges Signal zur finanziellen Unterstützung der europäischen Automobilindustrie bei ihrem Umstieg auf Elektromobilität", kommentierte das Centrum für Europäische Politik (cep).

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VW, BMW und Mercedes legen deutlich zu

Die im Dax notierten Papiere der Autohersteller legen am Freitag deutlich zu, am stärksten die Vorzüge von Volkswagen mit plus 3,7 Prozent auf 69,34 Euro auf XETRA. BMW legen zeitweise 3,45 Prozent auf 57,02 Euro zu und Mercedes-Benz gewannen zuletzt 3,23 Prozent auf 41,23 Euro.

Im MDAX lagen die Zulieferer AUMOVIO und Schaeffler mit Aufschlägen von 5,6 und 4,9 Prozent auf den vorderen Plätzen.

dpa-AFX

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com, wegosi / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

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