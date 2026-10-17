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Signal- und Stellwerksprobleme bremsen Bahnverkehr im Norden

HAMBURG/KIEL (dpa-AFX) - Reisende in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich erneut auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Wegen Signal- und Stellwerksproblemen auf der Strecke zwischen Hamburg-Eidelstedt und Pinneberg ist der Zugverkehr nach Norden seit dem frühen Samstagmorgen eingeschränkt. Im Fernverkehr fahren derzeit keine Züge zwischen Hamburg und Kiel, wie ein Bahnsprecher mitteilte.

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Diverse Bahnlinien betroffen

Betroffen sind nach Angaben der Bahn die ICE-Linie Kiel - Hamburg - Hannover - Frankfurt - Stuttgart sowie die Railjet-Linie Kiel - Hamburg - Berlin - Dresden - Prag. Seit etwa 8.10 Uhr gibt es dort keinen Fernverkehr mehr. Ein Bahnsprecher sagte, Grund sei ein technisches Problem an einem Stellwerk. Das Personal vor Ort arbeite unter Hochdruck an der Behebung.

Auch der Regionalverkehr ist aufgrund einer Signalstörung zwischen Pinneberg und Hamburg-Eidelstedt beeinträchtigt. Die Züge der Linie RE 6 zwischen Westerland und Hamburg-Altona enden und beginnen in Elmshorn, die des RE 7 (Flensburg/Kiel - Hamburg) in Neumünster. Der Regionalexpress 70 zwischen Kiel und Hamburg wendet in Pinneberg. Die Bahn empfiehlt den Fahrgästen, auf andere Regionalzüge und die S-Bahn auszuweichen. Es wird mit Reisezeitverlängerungen von bis zu 45 Minuten gerechnet.

Stellwerkstörung bereits am Donnerstag

Die Störung soll nach Bahnangaben im Laufe des Vormittags behoben werden. Bis zur vollständigen Wiederherstellung des regulären Betriebs müssen Reisende weiter mit Einschränkungen rechnen. Die Bahn bittet, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage zu informieren. Erst am Donnerstag hatte eine Signal- und Stellwerksstörung bei Eidelstedt für erhebliche Behinderungen im Zugverkehr nach Norden gesorgt.

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In Hamburg beginnen nun die Herbstferien, in Schleswig-Holstein laufen sie bereits seit einer Woche. Auf Straßen und Schienen dürfte es entsprechend voll werden./bto/DP/zb

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