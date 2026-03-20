Signale fehlen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.

Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung für Henkel vz bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026

Die Henkel-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,21 Prozent auf 66,30 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)