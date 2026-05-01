Signale für Friedensvereinbarung: SMI an Pfingstmontag in Feiertagspause -- DAX dürfte über 25'000-Punkte-Marke eröffnen -- Asiens Börsen fest - Nikkei 225 mit Rekordhoch

Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX vor Sprung über 25.000 Punkte -- Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen -- Ölpreis im Fokus
Intel: Wie lange geht es noch im Expresstempo nach oben? Infineon-Aktie oder STMicroelectronics: Welcher europäische Chip-Champion hat das größere Potenzial? Experte warnt vor Macht von Rheinmetall. Warum Borussia Dortmund vom Pokalsieg des FC Bayern profitiert.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Glauben Sie, dass die Europäische Union in unsicheren Zeiten Schutz und Stabilität bietet?