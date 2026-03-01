Signalstörung wegen Kabelklau beeinträchtigt Zugverkehr

SCHKOPAU (dpa-AFX) - Ein Kabeldiebstahl in Sachsen-Anhalt beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Leipzig und Erfurt. Wegen des Diebstahls komme es bei Dörstewitz, einer Ortschaft der Gemeinde Schkopau, zu einer Signalstörung, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Züge würden über Naumburg umgeleitet, einzelne Sprinter auf der Strecke zwischen Berlin und München fielen aus.

Es seien Techniker vor Ort, um die Störung zu beheben. Allerdings werden die Einschränkungen laut Deutscher Bahn wahrscheinlich noch bis Mittwoch andauern./bz/DP/stw