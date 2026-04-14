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NEL-Aktie klettert: Auftrag für containerisierte PEM-Elektrolyseure erhalten

20.04.26 09:37 Uhr
NEL-Aktie legt zu: NEL ASA sichert sich Folgeauftrag im Millionenwert | finanzen.net

Der Wasserstoffkonzern NEL ASA hat seine Marktposition durch einen neuen PEM-Auftrag im Wert von mehr als 7 Millionen US-Dollar gestärkt.

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• NEL zieht neuen Auftrag an Land
• Containerisierte PEM-Elektrolyseure im Wert von rund 7 Millionen US-Dollar
• Kunde hat bereits früher bei NEL bestellt

Die Tochtergesellschaft NEL Hydrogen US des norwegische Wasserstoffspezialisten NEL ASA hat einen weiteren Auftrag für containerisierte PEM-Elektrolyseure im Wert von rund sieben Millionen US-Dollar an Land gezogen. Das geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Wiederholungsauftrag signalisiert Vertrauen in modulare Elektrolysetechnik

Der Auftrag stammt von Mesure Process, einer Tochtergesellschaft von Synqo Energies, und betrifft containerisierte PEM-Elektrolyseausrüstung für ein europäisches Projekt. Es handelt sich bereits um die zweite Bestellung dieses Kunden bei NEL. Im Zentrum des Auftrags stehen containerisierte Elektrolyseplattformen auf Basis der PEM-Technologie (Proton Exchange Membrane). Diese gelten als besonders flexibel einsetzbar, schnell installierbar und gut skalierbar - Eigenschaften, die gerade in der frühen Phase regionaler Wasserstoffökosysteme entscheidend sind.

Die gelieferten Systeme sollen sowohl Wasserstofftankstellen als auch industrielle Anwendungen versorgen. Gleichzeitig übernimmt Synqo Energies als EPC-Partner die Integration der Infrastruktur und liefert das vollständige Wasserstoff-Betankungssystem für ein Konsortium von Abnehmern. Marcello Venturi, Geschäftsführer von Mesure Process, bezeichnete das Projekt laut Pressemitteilung als "wichtigen Meilenstein".

Kleine Aufträge mit großer Signalwirkung

Auch für NEL ASA hat der Auftrag Signalwirkung: "Wir freuen uns sehr über diesen Folgeauftrag von Mesure Process, der das Vertrauen in unsere Technologie bestätigt. Die MC-Plattform gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dank ihres vollständig modularen Designs ist sie leicht zu transportieren und schnell zu installieren und somit eine äußerst vielseitige Lösung für ein breites Anwendungsspektrum", wird NEL-CCO Todd Cartwright in der Pressemitteilung zitiert.

Auch wenn das Auftragsvolumen von sieben Millionen US-Dollar im Vergleich zu Großprojekten im zweistelligen oder dreistelligen Millionenbereich eher klein ausfällt, ist die strategische Bedeutung des Auftrags nicht zu unterschätzen. Wiederkehrende Bestellungen zeigen Vertrauen in Technologie und Lieferfähigkeit - zwei Faktoren, die im Wettbewerb um die Industrialisierung der Wasserstoffwirtschaft entscheidend sind.

Zudem baut NEL damit seine Präsenz im europäischen Markt weiter aus. Das Unternehmen hatte bereits in den vergangenen Quartalen mehrere größere PEM-Aufträge gemeldet, darunter Projekte mit einem Gesamtvolumen von über 50 Millionen US-Dollar für Wasserstoffinitiativen in Skandinavien.

Die NEL-Aktie beendete den Freitagshandel an der EURONEXT in Oslo zuletzt um 10,5 Prozent fester bei 2,42 NOK. Am Montag geht es zeitweise 4,13 Prozent auf 2,52 NOK hoch.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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