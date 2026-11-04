Signpost India legte Quartalsergebnis vor

04.11.26 06:35 Uhr

Signpost India gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,96 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,94 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net