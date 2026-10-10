Signpost: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

10.10.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,11 Prozent auf 984,6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 751,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS lag bei 6,13 JPY. Im letzten Jahr hatte Signpost einen Gewinn von -0,170 JPY je Aktie eingefahren.

Signpost hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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