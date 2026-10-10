Signpost: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Signpost hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 6,13 JPY. Im letzten Jahr hatte Signpost einen Gewinn von -0,170 JPY je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,11 Prozent auf 984,6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 751,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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