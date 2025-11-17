Sigyn Therapeutics3 verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

18.07.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,420 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Sigyn Therapeutics3 hat am 16.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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