Sika Interplant Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Sika Interplant Systems präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 4,06 INR gegenüber 4,22 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika Interplant Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 463,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 515,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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