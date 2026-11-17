Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika Interplant Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 463,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 515,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich auf 4,06 INR gegenüber 4,22 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Sika Interplant Systems präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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