SIL Investments verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SIL Investments stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,44 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,55 Prozent auf 395,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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