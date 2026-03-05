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Sila: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

23.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sila Holding AD
2,16 EUR 0,04 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen

Sila hat am 20.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Sila ebenfalls 0,010 EUR je Aktie eingebüßt.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sila 0,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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