Sila: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sila 0,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Sila ebenfalls 0,010 EUR je Aktie eingebüßt.

Sila hat am 20.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sila

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sila

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung