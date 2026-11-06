

EQS-Media / 06.11.2026 / 09:42 CET/CEST



Presseaussendung

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6. November 2026

Silber für den Thorium-Pionier: Emerald Horizon belegt den zweiten Platz beim „Innovator of the Year“ 2026

brutkasten würdigt das Grazer Unternehmen in der Kategorie Scaleups

Graz, 6. November 2026 – Große Auszeichnung für die Emerald Horizon AG: Beim „Innovator of the Year“-Award 2026 von brutkasten hat der österreichische Thorium-Pionier in der Kategorie Scaleups den zweiten Platz belegt. Verliehen wurde die Auszeichnung gestern Abend beim brutkasten-Jahresevent Momentum im Wiener Palais Berg. Das Grazer Unternehmen entwickelt einen beschleunigergetriebenen Thorium-Reaktor sowie hybride Energiespeicher und versteht sich als Fusion aus Speichertechnik und Nukleartechnik der neuen Generation. Die Aktie notiert seit 26. Juni 2026 an der Wiener Börse, Börsenkürzel SMRX, ISIN AT0000A3UZE1.

Auszeichnung für Umsetzungsstärke und Weitblick

Bereits zum sechsten Mal holt das Wirtschafts- und Onlinemagazin brutkasten mit dem „Innovator of the Year“-Award Menschen und Unternehmen vor den Vorhang, die mit Umsetzungswillen und wegweisenden Innovationen Großes bewegen.

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Der zweite Platz fällt in eine Phase, in der Europa die Weichen für eine neue Generation der Kernenergie stellt: Die Europäische Kommission will, dass die ersten kleinen modularen Reaktoren Anfang der 2030er-Jahre in Betrieb gehen. Emerald Horizon ist das einzige börsennotierte Unternehmen Europas, das einen eigenen beschleunigergetriebenen Thorium-Reaktor entwickelt.

Stimmen zur Auszeichnung

„Dieser zweite Platz hat für uns einen ganz besonderen Stellenwert“, sagt MMag. Philipp Pölzl, Vice President Operations der Emerald Horizon AG, der das Unternehmen gemeinsam mit CEO und Mehrheitseigentümer Florian Wagner gegründet hat. „Gemeinsam haben wir Emerald Horizon dorthin gebracht, wo das Unternehmen heute steht. Wir bedanken uns bei unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit dem gesamten Team bringen wir Emerald Horizon weiter voran. Unser Antrieb ist ein klares Ziel: die Energieerzeugung zu revolutionieren – für eine Zukunft mit sauberer, sicherer Energie für alle.“

„Der zweite Platz unter den besten Scaleups ist ein großer Erfolg für unser Team“, ergänzt Ing. Norbert Hofer, MBA, Vice President Strategic Communications der Emerald Horizon AG. „Hitze, Dürre und großflächige Stromausfälle haben zuletzt gezeigt, wie verwundbar unsere Energieversorgung ist. Unser Reaktor braucht kein Kühlwasser und kann daher auch bei Hitze und Trockenheit ohne Leistungseinbußen laufen. Gemeinsam mit unseren Speichern leisten wir damit einen Beitrag zur Versorgungssicherheit Europas. Mein Dank gilt allen, die für uns abgestimmt haben.“

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Über die Emerald Horizon AG

Die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz wurde 2019 gegründet und entwickelt sichere, skalierbare Energietechnologie zur Dekarbonisierung von Industrie und Energieversorgung. Die Kernprodukte sind DUALstorePLUS, ein hybrides Energiespeichersystem aus Batterie, Salzschmelze-Wärmespeicher und KI-Steuerung, und SMRX, ein thoriumbasiertes, beschleunigergetriebenes und unterkritisches Energiesystem. Die Aktie notiert seit 26. Juni 2026 an der Wiener Börse (Standard Market), Ticker SMRX, ISIN AT0000A3UZE1.

Zentrale: Liebenauer Tangente 6, 8041 Graz



Forschung und Entwicklung:

Emerald LaboraTHorium, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz

www.emerald-horizon.com

Hinweis:

„Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Diese Mitteilung und die enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an „U.S. Persons“ (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich dort befinden.“

Pressebild:

Bild: Emerald Horizon VP MMag. Philipp Pölzl und VP Ing. Norbert Hofer, MBA, beim brutkasten-Jahresevent Momentum 2026 © Emerald Horizon | All rights reserved.

Medienkontakt für Rückfragen

Ing. Norbert G. Hofer, MBA

Vice President Strategic Communications

Emerald Horizon AG

Email: hofer@emerald-horizon.com

Mag. Melanie Koch, MA

Medienbetreuung

Emerald Horizon AG

Mobile: +43 664 54 55 324

Email: koch@emerald-horizon.com