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Silber - Lehrbuchmäßiger Pullback?

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Silberpreis
52.79 USD 0.49 USD 0.94 %
News
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Lehrbuchmäßiger Pullback?

Vom historischen Rekordlevel von Ende Januar bei fast 122 USD hat sich der Silberpreis mittlerweile mehr als deutlich entfernt. Unter dem Strich musste das Edelmetall im bisherigen Jahresverlauf Kursabschläge von 26 % hinnehmen. Zuletzt wurde die Hoch-Tief-Spanne des Jahres auf über 70 USD ausgedehnt. Charttechnisch rückt diese Entwicklung das alte Ausbruchslevel bei rund 49 USD in den Mittelpunkt. Zur Erinnerung: 2011 und in den 1980er-Jahren wurden auf diesem Niveau bereits wichtige Hochpunkte ausgebildet. Damit drängt sich die Frage auf, ob es letztlich zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer an das alte Ausbruchslevel kam. Nüchtern betrachtet, muss diese Bastion unbedingt verteidigt werden, um weiteren charttechnischen Schaden zu verhindern. Dagegen würde das „Pullback-Szenario“ deutlich an Konturen gewinnen, wenn der Silberpreis das Julitief bei 54,74 USD zurückerobern sollte. Für ein zweites Ausrufezeichen würde in diesem Kontext ein Bruch des steilen Abwärtstrends seit Januar (akt. bei 57,61 USD) sorgen (siehe Chart). Schließlich würde ein Trendbruch den Pullback und den übergeordneten Korrekturcharakter zusätzlich unterstreichen.

Silber (Monthly)

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²



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