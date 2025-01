Silber - Rücksetzer bietet attraktive Einstiegschance!

Werbung

Die Silberpreise präsentierten sich in den vergangenen Wochen erneut schwächer. Vor allem die Stärke des US-Dollars sorgte dabei für Abgabedruck. Übergeordnet dürfte Silber als Industriemetall außerdem von der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung in Schlüsselmärkten wie China profitieren. Auch technisch bleibt das übergeordnete Long-Szenario unserer Einschätzung nach weiter bullisch, nachdem zuletzt Rücksetzer im Bereich oberhalb der Marke von 29 USD mit Käufen beantwortet wurden.

Die Lage – Silber profitiert als Krisenwährung weiter von geopolitischen Spannungen, US-Dollar-Stärke belastet!

Die Silberpreise kamen in den vergangenen Wochen etwas deutlicher unter Druck. Hier sorgte erneut die Stärke des US-Dollars für Abgabedruck. Nachdem US-Notenbankchef Colin Powell angesichts der nach wie vor bestehenden Inflationsgefahren im Rahmen der letzten US-Notenbanksitzung eine restriktivere Geldpolitik angekündigt hatte, konnte der Greenback gegenüber dem Euro und anderen Leitwährungen deutlichere Zugewinne vorweisen. Da Silber wie andere Edel- und Industriemetalle in US-Dollar gehandelt wird, verteuert sich damit der Kauf von Silber für Investoren außerhalb des US-Dollarraums, weshalb der Silberpreis zuletzt ebenfalls deutlicher unter Druck gekommen war. Übergeordnet dürfte Silber wie die klassische Krisenwährung Gold weiterhin von seinem Nimbus als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten profitieren. Neben dem weiter eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikt rückt vor allem die nach wie vor angespannte Situation im Nahen Osten in den Fokus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erwägt der noch amtierende US-Präsident Joe Biden vor dem Amtsantritt von Donald Trump einen möglichen US-Angriff auf Atomanlagen im Iran, sollte das Regime im Iran seine Pläne zum Bau einer Atombombe weiterverfolgen.

Die Perspektive: China-Stimuli dürften Silbernachfrage ankurbeln!

Neben seinem Nimbus als Krisenwährung dürfte Silber mittelfristig vor allem dank der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung stärker in den Fokus rücken. Hier ruhen die Hoffnungen vor allem auf China. Die chinesische Zentralbank hatte zuletzt ihre Geldpolitik zum Ende des Jahres weiter gelockert, um die lahmende chinesische Binnenkonjunktur zu beleben. Auch im kommenden Jahr wird die People’s Bank of China nach Aussage des chinesischen Staatschefs Xi Jinping ihre lockere Geldpolitik weiter fortsetzen, um die chinesische Binnenwirtschaft zu stützen. Damit dürften auch die Silberimporte im Reich der Mitte auch in 2025 weiter kräftig zulegen, zumal Silber aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften und der hohen elektrischen Leitfähigkeit vor allem in Schlüsselbranchen wie Elektrotechnik, der Chipindustrie sowie in der Automobilindustrie stark nachgefragt wird. Die Tatsache, dass China den Ausbau seiner Solarkapazitäten weiter konsequent vorantreibt, dürfte sich ebenfalls positiv auf die Silbernachfrage in China auswirken. Denn das Industriemetall spielt vor allem bei Solarpanels mit hohem Wirkungsgrad eine wichtige Rolle.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen mit deutlicheren Abschlägen. Nachdem das Edelmetall seit Mitte Dezember vergangenen Jahres vom Verlaufshoch oberhalb der Marke von 32,50 USD korrigiert hatte, konnte sich der Silberpreis zuletzt oberhalb der Marke von 29 USD stabilisieren. Gelingt es den Bullen nun erneut, Kaufdruck aufzubauen, sollte Silber seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Es bietet sich daher an, bei bestehenden Long-Positionen mit einem Stop-Loss bei 27 USD weiter investiert zu bleiben.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DQ6KJF ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 07.01.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion