Silber - Spannende technische Ausgangssituation!

Edelmetalle bleiben angesichts des weiter eskalierenden Russland/Ukraine-Konflikts als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten weiter gefragt. Hier rückt zunehmend auch Silber als günstige Alternative zu Gold in den Fokus der Investoren. Charttechnisch hat sich die Ausgangslage bei Silber zuletzt ebenfalls deutlich aufgehellt. Gelingt ein nachhaltiger Breakout aus der mehrwöchigen Trading-Range bei 24 USD, kann man hier auf die übergeordnete Trendfortsetzung setzen!

Die Lage: Silber-Bedarf steigt dank Photovoltaik-Ausbau an!

Während das Edelmetall Gold aufgrund seiner einzigartigen Beschaffenheit seit Generationen als „sicherer Hafen“ in Zusammenhang mit geopolitischen Unsicherheiten oder als klassischer Inflationsschutz gefragt ist, trifft dies für Silber nur bedingt zu. Dennoch rückt das vor allem in der Industrie stark nachgefragte Edelmetall zuletzt wieder stärker in den Fokus der Investoren. Denn aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Beschaffenheit wird Silber nicht nur in der Schmuck- und Elektroindustrie, Zahn- und Dentaltechnik, für Glasbeschichtungen oder in der Chip- und Halbleiterindustrie verwendet. Die Klimawende und der Ausbau der erneuerbaren Energien verhalfen Silber in den vergangenen Jahren wieder zu neuem Glanz. Vor allem in der Photovoltaik-Industrie ist Silber, das in Solarmodulen vor allem für Leiterbahnen und Kontakte benötigt wird, quasi unverzichtbar. Schätzungen zufolge werden knapp 15 % der jährlichen Silberproduktion allein für die Solarindustrie verwendet, obwohl mittlerweile alternative Verfahren, bei denen Kupfer oder Aluminium für die benötigten Solarmodul-Komponenten zur Verfügung stehen. Da der Ausbau der weltweiten Solartechnikkapazitäten im Zuge der Ökostromwende weiter forciert wird, dürfte die Silbernachfrage aus der Solarindustrie auch mittelfristig weiter hoch bleiben.

Die Perspektive: Silber als Investment vor allem in Indien gefragt!

Auch als Investment rückt Silber wieder stärker in den Fokus vieler Anleger. Nachdem der Silberpreis Mitte 2022 zwischenzeitlich auf rund 18 USD je Feinunze nachgegeben hatte, präsentierten sich die Silber-Notierungen in den vergangenen Monaten wieder deutlich fester. Neben der anhaltend starken Silbernachfrage aus der Industrie sorgten zuletzt vor allem steigende Silber-Importe aus Indien für steigende Notierungen. So wurden laut Statistik im Jahr 2022 rund 304 Millionen Unzen Silber nach Indien importiert, womit ein neuer Rekordwert markiert wurde. Neben der steigenden Nachfrage aus der Schmuckindustrie sorgten vor allem Anleger, die Silber als günstige Investment-Alternative zu Gold bevorzugen, für eine Renaissance des Edelmetalls in Indien. Denn laut einer Erhebung des Silver Institutes entfiel knapp ein Drittel der Silber-Importe aus Indien auf Münzen oder Silberbarren. Auch international scheint Silber als Investment bei privaten und institutionellen Investoren wieder stärker in den Fokus zu rücken. So verzeichnete der iShares Silver Trust, einer der weltweit größten Silber-ETF’s, laut einer Erhebung des Silver Institutes auch Anfang 2023 Rekord-Zuflüsse in Höhe von rund 418 Mio. USD.

Trading Taktik: Silber konsolidiert seit Mitte Dezember in einer mehrwöchigen Range im Bereich der Marke von 24 USD. Bullisch zu werten ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Rücksetzer im Bereich der Marke von 23 USD zuletzt mit Käufen beantwortet wurden. Gelingt ein nachhaltiger Breakout über die Marke von 24 USD, bietet es sich an, hier prozyklisch auf der Long-Seite zu folgen. Long-Positionen lassen sich hier mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 22 USD absichern.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DW48D7) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Silber Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 01.02.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion