Silexion Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Silexion Therapeutics präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei -5,17 USD. Ein Jahr zuvor waren -43,200 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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