Silexion Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Silexion Therapeutics hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 13,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -28,800 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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