Silicon Motion Technology hält Dividende stabil

Der Technologiekonzern Silicon Motion Technology Corp. (ISIN: US82706C1080, NYSE: SIMO) zahlt eine Quartaldividende in Höhe von 0,35 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,40 US-Dollar Dividende bezahlt.

Ausgeschüttet wird die Dividende am 20. August 2020 (Record date: 6. August 2020). Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 40,31 US-Dollar (Stand: 27. Juli 2020) bei 3,47 Prozent. Silicon Motion ist 1995 in San Jose, Kalifornien gegründet worden und hat heute seinen Hauptsitz in Taiwan. Das Technologie-Unternehmen entwickelt Controller für NAND-Flash-Speicher und Graphik (USB Sticks und Speicher Karten wie SD Karten und MMC Karten basieren auf NAND Flash Speicher).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie, die an der Technologiebörse NASDAQ notiert ist, aktuell mit 20,57 Prozent im Minus und weist eine Marktkapitalisierung von 1,4 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 27. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de