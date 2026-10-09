Silicon Studio: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Silicon Studio hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Silicon Studio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 29,31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,280 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 1,17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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