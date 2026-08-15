Silo Pharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Silo Pharma hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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