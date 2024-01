Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Montagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 88,45 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 14:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 88,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 88,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.536 Siltronic-Aktien.

Am 29.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 5,03 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 12.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 33,97 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2022 12,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

