Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Donnerstagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 89,40 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 89,40 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 89,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.508 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 5,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,68 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,67 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 349,10 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

