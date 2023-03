Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag fester

Das Papier von Siltronic konnte um 04:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 70,40 EUR. Bei 70,95 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 70,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 58.512 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,50 EUR. Gewinne von 30,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 36,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 81,75 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 371,60 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 417,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2024 dürfte Siltronic die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

