Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Mittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 86,90 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 86,90 EUR. Bei 87,60 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 87,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 4.836 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 48,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,02 EUR je Siltronic-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,50 EUR an.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

So schätzen Analysten die Siltronic-Aktie ein

Schwacher Handel: MDAX notiert zum Start im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten