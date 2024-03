Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 87,45 EUR.

Um 09:01 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 87,45 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 87,45 EUR. Bei 87,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 1.217 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 49,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,02 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,50 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2023 5,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

