Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 40,32 EUR.

Um 11:42 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 40,32 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,52 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,52 EUR. Bisher wurden heute 12.532 Siltronic-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 86,60 EUR. Gewinne von 114,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 36,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 9,62 Prozent sinken.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 54,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 360,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 01.05.2026 dürfte Siltronic die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,322 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

