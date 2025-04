Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 40,28 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 40,28 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,52 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.785 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,60 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2024. 115,00 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,53 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 54,60 EUR.

Am 06.03.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 360,60 Mio. EUR – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,322 EUR je Siltronic-Aktie.

