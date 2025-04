Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Dienstagvormittag fester

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 40,38 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 40,38 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.641 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 114,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.02.2025 Kursverluste bis auf 36,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,175 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,60 EUR.

Am 06.03.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siltronic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 360,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 01.05.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,322 EUR einfahren.

