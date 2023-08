Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag schwächer

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 79,90 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,1 Prozent auf 79,90 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,65 EUR nach. Bei 81,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 6.779 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 9,20 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,36 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.10.2024.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2021 auf 8,00 EUR je Aktie.

