Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Vormittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 73,95 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 73,95 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 74,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.123 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 17,99 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 43,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 72,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

