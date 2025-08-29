Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 36,04 EUR.

Um 15:46 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 36,04 EUR zu. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,30 EUR aus. Bei 35,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.490 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 74,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,21 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

