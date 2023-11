Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 80,65 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 80,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 79,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,25 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 9.423 Aktien.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 9,55 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 27,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. Das EPS lag bei 3,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

