Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag weit abgeschlagen

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,1 Prozent auf 81,80 EUR.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 6,1 Prozent auf 81,80 EUR nach. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 81,80 EUR. Bei 87,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 66.135 Siltronic-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 92,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 40,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

