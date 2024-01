Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 89,75 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 89,75 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 90,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,70 EUR. Zuletzt wechselten 11.717 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 3,51 Prozent wieder erreichen. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,93 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 79,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,27 EUR je Siltronic-Aktie.

