Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 88,85 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 88,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 90,00 EUR. Bei 88,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 26.351 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 29.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 58,40 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 52,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,67 EUR.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 349,10 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,27 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

