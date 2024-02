Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 89,45 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 89,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 90,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.078 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,71 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 82,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,27 EUR fest.

