Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Donnerstagnachmittag ein

Die Siltronic-Aktie musste um 04:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 69,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 68,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.447 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,50 EUR erreichte der Titel am 03.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 31,33 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 34,95 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 81,75 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 371,60 EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 05.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

