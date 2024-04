Siltronic Aktie News: Siltronic tritt am Vormittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 82,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 82,25 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 82,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 82,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 467 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 12,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2023 (58,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,80 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,027 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Analysten sehen für Siltronic-Aktie Luft nach oben

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein