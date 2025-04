Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 40,52 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:36 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 40,52 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 39,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.134 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,72 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,07 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,60 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 06.03.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 1,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 360,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 01.05.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,322 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

