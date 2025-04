Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 40,32 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 40,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,78 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,22 EUR. Zuletzt wechselten 20.811 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 114,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 04.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,175 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 06.03.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 360,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 356,60 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 30.04.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 01.05.2026.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,322 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

