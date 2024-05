Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Siltronic

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 72,45 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 72,45 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 71,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.915 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,74 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,828 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 89,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 12.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 356,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 472,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -0,111 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

