Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 71,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 71,90 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 71,20 EUR. Bei 72,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 47.309 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 30,74 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2023 (58,40 EUR). Mit Abgaben von 18,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,828 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 12.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,47 Prozent auf 356,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 472,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2024 einen Verlust in Höhe von -0,111 EUR ausweisen wird.

