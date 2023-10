Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 80,00 EUR abwärts.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 80,00 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 79,90 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.636 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,25 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 9,06 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siltronic.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

