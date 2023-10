Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 79,25 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 79,25 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 79,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.659 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 10,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (51,65 EUR). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 53,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 417,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

