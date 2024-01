Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 88,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 88,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,10 EUR aus. Bei 89,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.761 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,90 EUR an. 5,45 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (58,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,28 Prozent zurück. Hier wurden 349,10 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,27 EUR fest.

