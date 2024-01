Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Minus bei 85,80 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 85,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.086 Siltronic-Aktien.

Am 29.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,93 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 79,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 26.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,27 EUR je Aktie.

