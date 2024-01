Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 88,55 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 88,55 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 88,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.425 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 34,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 12,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

