Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 43,08 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 43,08 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 42,10 EUR. Bei 42,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 49.655 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 92,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 115,76 Prozent zulegen. Am 27.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 3,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,667 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 79,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 24.10.2024. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Was Analysten von der Siltronic-Aktie erwarten

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich in Rot

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX